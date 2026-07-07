Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России: визы доступны только спортсменам.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью "Спорт", на национальные визы (по любым целям)", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС