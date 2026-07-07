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Гагик Царукян заключен под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:00 - 07 / 07 / 2026
Гагик Царукян заключен под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

Судья Гарик Абелян решил арестовать на два месяца лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Таким образом суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Следственного комитета.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

6 июля лидера партии «Процветающая Армения» и предпринимателя Гагика Царукяна задержали после 12-часовых обысков в его дома и на принадлежащих ему предприятиях. Он провел на допросе 5 часов. В Следкоме заявили, что Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в 2022–2024 годах действовавшая под его руководством «преступная группа» под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан Ирана. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству причинен ущерб на сумму более $21 млн. Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что совместно с другим лицом организовал «мошенническое хищение еще $934 тыс.» в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.

Возбуждено еще одно уголовное производство касательно незаконной охоты на диких животных и птиц. В ходе обысков были усыплены и увезены три льва и один тигр (их доставили в Ереванский зоопарк) и 190 чучел животных и птиц. По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс. долларов.

Сам Царукян уже заявил, что обвинения полностью сфабрикованы. Он назвал их ложью и пустышкой.

11:25

Суд во вторник рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

«Следственный комитет Армении ходатайствовал о его аресте сроком на два месяца», — сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

Ранее в СК Армении заявили о задержании Царукяна, представив подробности о возбужденном уголовном производстве в его отношении.

По версии следствия, организованная Царукяном группа граждан занималась мошенничеством и легализацией (отмыванием) денежных средств в особо крупных размерах. Согласно материалам дел, они в 2022–2024 годах под видом развития торговых связей с Ираном расхитили имущество стоимостью свыше 8,1 млрд драмов (около $21 млн) и впоследствии легализовали полученные средства.

Источник: Новости-Армения

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