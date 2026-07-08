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Институт образования прокомментировал жалобу учителей на экзаменационный тест - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
Институт образования прокомментировал жалобу учителей на экзаменационный тест - ОБНОВЛЕНО

Группа преподавателей музыки выразила недовольство качеством тестовых заданий на прошедшем 18 июня 2026 года сертификационном экзамене.

По мнению педагогов, в 11-м вопросе на тему терминов-омонимов «Одинаковое название, разное значение» содержалось сразу два правильных ответа.

В экзаменационном ключе верным вариантом была указана только «Фанфара», однако учителя утверждают, что слово «Баритон» также полностью соответствует условиям задания. В связи с этим преподаватели требуют повторной экспертизы: аннулировать некорректный вопрос либо признать оба варианта верными.

В связи с этим вопросом редакция 1news.az направила официальный запрос в Институт образования Азербайджанской Республики.

В ответ на наш запрос в ведомстве сообщили, что официальные разъяснения и справки, касающиеся сертификационных вопросов, будут предоставлены только после завершения периода апелляции.

2026/07/07 12:16

В последнее время растет число жалоб, связанных с некоторыми тестовыми заданиями на экзаменах.

Как после сертификации учителей, так и после вступительных экзаменов в высшие учебные заведения содержание и оценивание некоторых вопросов вызывают общественные дискуссии. Участники считают, что в отдельных тестах присутствует несколько вариантов правильного ответа или же в формулировке вопросов есть неопределенность. В подобных случаях они обращаются в соответствующие ведомства с требованием пересмотреть результаты. Похожая претензия на этот раз прозвучала в связи с экзаменом по сертификации учителей музыки. Группа преподавателей утверждает, что в 11-м тестовом задании экзамена, прошедшего 18 июня 2026 года, содержалось два правильных ответа.

Вопрос, ставший причиной спора, звучит следующим образом: «Какой вариант должен выбрать ученик в конкурсе под названием «Одинаковое название, разное значение», чтобы ответ был верным?»

А) Фанфара

B) Баритон

C) Акапелла

D) Дискант

E) Оратория

По их словам, хотя в ключе ответов в качестве правильного варианта указана только «Фанфара», ответ «Баритон» также полностью соответствует условиям вопроса. Преподаватели считают, что по этой причине данный вопрос должен пройти повторную экспертизу и его необходимо либо аннулировать, либо признать оба ответа правильными.

Учитель музыки Марал Алиева также прокомментировала данный вопрос 1news.az, объяснив причины своего протеста.

Она отметила, что ее цель - не повышение личного результата, а достижение справедливого оценивания вопроса. По ее словам, несмотря на то, что она набрала высокий балл на экзамене, она не считает правильным оставлять спорный вопрос без изменений.

«Мой результат высокий - 50+. Мы просто хотим, чтобы ошибочный вопрос не оставался в таком виде и балл за него был восстановлен. В этом вопросе даны два двусмысленных термина. Министерство приняло в качестве правильного ответа «Фанфару», так как в школьных учебниках это преподносится именно так. Однако «Баритон» - это одновременно и название музыкального инструмента, и название мужского голоса. То есть это тоже термин с двойным значением. Наличие обоих вариантов в качестве ответов в одном и том же вопросе и запутывает учителей, и неверно с методической точки зрения».

Педагог отметила, что сертификационный экзамен оценивает не только знания, сформированные исключительно на основе школьных учебников, но и общую профессиональную подготовку учителей:

«Я формировала свои знания не только по школьным учебникам. Я получила университетское образование и ответила, опираясь на общие музыкальные знания. Ведомство, которое хочет, чтобы учителя были грамотными, должно учитывать, что найдутся преподаватели, выбравшие как «Фанфару», так и «Баритон». А это указывает либо на некорректное составление вопроса, либо порождает другие вопросы. И фанфара, и баритон являются терминами, имеющими два значения».

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