Обнаружено тело 16-летнего подростка, утонувшего в Мардакяне - ОБНОВДЕНО
6 июля в неохраняемой зоне моря в поселке Мардакян Хазарского района Баку утонул 16-летний подросток.
Поисковую операцию осуществляли водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
По данным МЧС, тело 16-летнего Вусала Гумбатова было обнаружено на берегу примерно в 6 километрах от места, где он утонул.
2026/07/07 12:23
Вечером 6 июля на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в неохраняемой зоне моря в поселке Мардакян Хазарского района Баку утонул человек.
На место происшествия незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, которые приступили к поисковой операции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В настоящее время продолжаются поиски в предполагаемом районе исчезновения Вюсала Гумбатова (2010 г.р.).
В МЧС отмечают, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.