Вице-премьер Италии заявил, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа

Правительство Италии больше не будет реагировать на провокационные публикации президента США Дональда Трампа в социальных сетях, чтобы избежать нагнетания полемики между союзниками.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его словам, Трамп «любит провокации, особенно в социальных сетях».

«Мы <...> решили больше не реагировать на подобные комментарии, чтобы не разжигать споры среди наших союзников», — сказал Таяни в интервью газете La Stampa.

Он также выразил мнение, что «прочность трансатлантических отношений выходит далеко за рамки одного поста или яркого выражения», добавив, что Рим «является и остается другом Соединенных Штатов».

Днем ранее Трамп в Truth Social высмеял премьер-министра Италии Джорджию Мелони, опубликовав фотографию, на которой она запечатлена смотрящей на него, с подписью «необходим запрет на приближение». До этого американский лидер и итальянский премьер обменялись резкими высказываниями. В частности, президент Штатов обвинил главу итальянского правительства в неблагодарности и попытке повысить свой рейтинг за счет совместной фотографии на саммите G7. В ответ Мелони посоветовала Трампу озаботиться собственной популярностью, подчеркнув, что дружба с ним ее рейтингам не способствовала.

Ранее итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем. Трамп обвиняет Италию, как и других европейских партнеров, в нежелании поддержать военную операцию США против Ирана и помочь с разблокированием Ормузского пролива.

Источник: ТАСС