ВСУ за ночь поразили 8 танкеров теневого флота РФ в Азовском море - ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВС Украины в ночь на 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, которые находятся под международными санкциями, – это суда так называемого теневого флота России.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), также обнародовав видео «охоты».

«Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадяра». Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается», – подчеркнул военный.

По его словам, в результате атаки, помимо восьми танкеров, также поражены сухогруз и паром.

Мадяр отметил, что суда значительно повреждены, зафиксированы пожары.

Все танкеры идентифицированы – они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006–2012 годах. Это «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тети», «Алексей Саврасов», «Пенелопа».

Источник: УНИАН