Песков: саммит НАТО в Турции вызывает большой интерес

Российская сторона будет следить за заявлениями и документами саммита НАТО в Анкаре, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это событие, которое вызывает большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», – сказал он.

Песков отметил, что перед саммитом были сделаны заявления «не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера». Москва рассмотрит, в «какие документы это все выльется».

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. На нем будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Источник: Ведомости