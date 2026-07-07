«Будут митинги и уличная борьба»: армянская оппозиция о планах

Ряд оппозиционных сил готовится к проведению митингов с требованием смены власти.

Об этом заявил депутат парламентской фракции "Армения" Ишхан Сагателян, передает Sputnik Армения.

"Против этой власти, у которой нет "красных линий", необходима скоординированная борьба всех оппозиционных сил и общественных деятелей. Если бы за последние шесть лет удалось добиться такого объединения, сегодня ситуация в стране была бы иной", — сказал Сагателян.

По его словам, основная ответственность за консолидацию лежит на крупнейших оппозиционных политических силах. Он отметил, что необходимо определить, какие политсилы готовы к решительным действиям, выработать совместную дорожную карту и приступить к ее реализации.

Сагателян заявил, что в оппозиции уже существует понимание необходимости консолидации. В настоящее время, по его словам, обсуждаются сроки и механизмы совместных действий, направленных на смену власти.

При этом депутат выразил мнение, что давление на оппонентов властей будет усиливаться.

"В ближайшее время люди с национальным мышлением будут подвергаться преследованию, поскольку не обслуживают турецко-азербайджанскую повестку", — заявил он.

4 июля Конституционный суд Армении отклонил обращения оппозиционных сил и оставил в силе решение ЦИК об итогах парламентских выборов в стране. После этого два оппозиционных блока – "Армения" и "Сильная Армения", которые в числе других сил оспорили результаты голосования в КС, заявили, что возьмут мандаты и продолжат борьбу в парламенте.

Вслед за оглашением решения КС пять оппозиционных сил — "Сильная Армения" и "Армения", а также партии "Процветающая Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс", выступили с совместным заявлением, отметив, что вердикт КС — не конец борьбы, а новый этап более скоординированного и масштабного сопротивления.