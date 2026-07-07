На пшеничном поле в Огузе вспыхнул грузовик - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании автомобиля на зерновом поле в селе Баян Огузского района.

Как сообщили в МЧС, в связи с полученным сигналом на место происшествия немедленно были привлечены силы Огузской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

Пожарным удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание, возникшее в кабине грузового автомобиля марки MAN, не допустив его перехода на грузовой отсек и распространения на прилегающую территорию.

В результате пожара сгорели кабина и передние колеса грузовика.

Остальная часть автомобиля, находившиеся в кузове 25 тонн пшеницы и само поле были спасены от огня.

15:53

В Огузе сгорел грузовик, перевозивший пшеницу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Кумлаг Огузского района, на скошенном зерновом поле.

Пожар вспыхнул внезапно в фуре (ТIR), которая выезжала с поля после сбора зерна.

К месту происшествия были привлечены пожарная техника и личный состав Огузской государственной части пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В результате пожара фура полностью сгорела, также сгорела и пришла в негодность часть находившихся в ней 25 тонн пшеницы.