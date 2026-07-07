«Merhaba asker» и другие подробности прибытия Трампа в Анкару - ФОТО

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Анкару для участия в работе 36-го саммита НАТО.

В аэропорту турецкой столицы его встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После приземления лидеры провели короткую беседу. Во время официальной церемонии приветствия Трамп обратился к почетному караулу по-турецки, сказав: «Merhaba asker» («Здравствуйте, солдаты»).

Затем президенты прошли в Зал почета, где сделали совместную памятную фотографию.

Переговоры Эрдогана и Трампа запланированы в президентском комплексе на 15:00 турецкого времени.

Ожидается, что стороны обсудят повестку НАТО, двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные вопросы.

В американскую делегацию вошли госсекретарь США, а также министры финансов, обороны советники президента.

В Анкаре были усилены меры безопасности: сообщается, что для обеспечения порядка задействовали 49 тысяч полицейских и 7 тысяч жандармов — всего 56 тысяч сотрудников.

На маршрутах следования официальных делегаций развешаны флаги стран-членов НАТО и баннеры, посвященные саммиту.

Источник: Haberler