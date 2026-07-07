Эрдоган: Турция прилагает усилия для мирного урегулирования в Украине

Турция прилагает усилия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, иранского кризиса и обеспечения устойчивого прекращения огня в секторе Газа.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Переговоры прошли в преддверии саммита НАТО, в котором участвуют лидеры 32 стран - членов альянса.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия к урегулированию конфликта вокруг Ирана и российско-украинской войны путем диалога, а также для обеспечения устойчивого прекращения огня в Газе и бесперебойного доступа в регион гуманитарной помощи», - сообщил департамент коммуникаций турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

Источник: ТАСС