Трамп: Турция превратилась при Эрдогане в военную силу, с которой надо считаться

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане превратилась в военную силу, с которой следует считаться.

"При этом президенте Турция стала очень мощным государством в военном отношении", - сказал глава вашингтонской администрации на встрече с Эрдоганом.

По словам Трампа, у Турции "много военной техники, много замечательных военных". "С ними нужно считаться", - подчеркнул президент США, говоря о Турции.

Источник: ТАСС