В Турции предложили отменить ограничения в оборонном секторе внутри НАТО

НАТО необходимо отменить все внутренние ограничения для торговли и сотрудничества в сфере ВПК, и Турция должна иметь возможность участвовать во всех оборонных инициативах.

Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на Форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре.

«Мы должны отменить торговые ограничения и санкции в оборонном секторе, которые существуют между союзниками внутри НАТО. Если мы хотим повысить боеготовность альянса и укрепить нашу коллективную безопасность, мы должны убрать эти бессмысленные санкции и ограничения из повестки дня. Все двусторонние ограничения должны быть сняты, и Турция, которая вносит значительный вклад в европейский столп НАТО, должна иметь возможность участвовать во всех инициативах в области обороны и безопасности в Европе, особенно в ЕС», - заявил Йылмаз.

В противном случае, по его убеждению, «развитие производственных мощностей замедлится, а издержки возрастут». «Более устойчивая евроатлантическая безопасность возможна при наличии такой архитектуры, которая может направлять производственные мощности, технологии и оперативный опыт к конкретной стратегической цели. Мы готовы выступить в качестве надежного и полезного партнера. Я желаю, чтобы наши обсуждения на саммите шли в этом контексте, придали новое направление сотрудничеству в сфере оборонной промышленности и принесли полезные результаты для всех стран НАТО», - сказал Йылмаз.

Он также напомнил, что «сегодня Турция занимает 11 место в мире по экспорту оборонной продукции» и «стремится войти в десятку лидеров в ближайшем будущем».

Источник: ТАСС