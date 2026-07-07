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«Они не знают, насколько сильна Турция»: Трамп обещал Эрдогану принять решение по F-35

First News Media17:05 - Сегодня
«Они не знают, насколько сильна Турция»: Трамп обещал Эрдогану принять решение по F-35

Лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись заявлениями в  президентском комплексе в Бештепе.
 
Перед началом переговоров Эрдоган обратился к журналистам, подчеркнув важность визита американского президента.
 
«Быть вместе с моим дорогим другом здесь, в Анкаре, придает нам дополнительные силы. Добро пожаловать. Я хотел бы особо подчеркнуть, насколько важен этот визит».
 
В ответ Дональд Трамп заявил:
 
«Мы очень хорошие друзья. Вы — замечательный лидер, вас уважают. Они не знают, насколько сильна Турция».
 
Отвечая на вопрос о возможной передаче Турции истребителей F-35, Трамп сказал:
 
«Мы обязательно что-нибудь рассмотрим. Мы примем решение по F-35».
 
Ожидается, что в ходе переговоров стороны рассмотрят весь спектр турецко-американских отношений, включая сотрудничество в сфере обороны, торговли и инвестиций. Особое внимание будет уделено развитию взаимодействия в оборонной промышленности, перспективам снятия санкций CAATSA, а также региональным и глобальным вопросам безопасности. 
Одной из ключевых тем саммита НАТО в Анкаре считается оборонное сотрудничество между Турцией и США. По оценкам турецких СМИ, встреча Эрдогана и Трампа станет центральным двусторонним событием саммита, а вопросы поставок F-35 могут стать главными пунктами повестки.

Источник: TRT

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