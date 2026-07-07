«Они не знают, насколько сильна Турция»: Трамп обещал Эрдогану принять решение по F-35

Лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись заявлениями в президентском комплексе в Бештепе.



Перед началом переговоров Эрдоган обратился к журналистам, подчеркнув важность визита американского президента.



«Быть вместе с моим дорогим другом здесь, в Анкаре, придает нам дополнительные силы. Добро пожаловать. Я хотел бы особо подчеркнуть, насколько важен этот визит».



В ответ Дональд Трамп заявил:



«Мы очень хорошие друзья. Вы — замечательный лидер, вас уважают. Они не знают, насколько сильна Турция».



Отвечая на вопрос о возможной передаче Турции истребителей F-35, Трамп сказал:



«Мы обязательно что-нибудь рассмотрим. Мы примем решение по F-35».



Ожидается, что в ходе переговоров стороны рассмотрят весь спектр турецко-американских отношений, включая сотрудничество в сфере обороны, торговли и инвестиций. Особое внимание будет уделено развитию взаимодействия в оборонной промышленности, перспективам снятия санкций CAATSA, а также региональным и глобальным вопросам безопасности.

Одной из ключевых тем саммита НАТО в Анкаре считается оборонное сотрудничество между Турцией и США. По оценкам турецких СМИ, встреча Эрдогана и Трампа станет центральным двусторонним событием саммита, а вопросы поставок F-35 могут стать главными пунктами повестки.

Источник: TRT