В России аннулировано гражданство еще одного руководителя азербайджанской диаспоры

В Самарской области России аннулировано гражданство Российской Федерации руководителя азербайджанской диаспоры Ширвана Керимова.

Как сообщает московское бюро АПА, Ширван Керимов, гражданство России которого было аннулировано, в настоящее время находится в Азербайджане.

Стало известно, что об аннулировании гражданства РФ ему сообщили, когда он находился в Азербайджане.

Отметим, что азербайджанская диаспора в России уже более года подвергается преследованиям. За этот период было аннулировано российское гражданство руководителей азербайджанских диаспор, действующих в ряде регионов России, в том числе в Москве, и принято решение об их выдворении из страны.

Некоторое время назад появилась информация о том, что председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияра Гасанова, российское гражданство которого было аннулировано в сентябре прошлого года, помещен в пункт временного содержания мигрантов для последующей депортации из страны.