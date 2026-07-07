«Оно последует скоро»: Трамп считает возможным урегулирование конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение конфликта в Украине сейчас может казаться маловероятным, но иногда именно в такие моменты и происходит урегулирование.

"Я думаю, что-то получится", - отметил он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, говоря об урегулировании конфликта. "Сейчас это кажется маловероятным, но иногда во время войн это происходит, когда наименее вероятно", - добавил Трамп. "Я думаю, что мы урегулируем это [конфликт на Украине], надеюсь, что скоро", - подчеркнул он.

Источник: ТАСС