Зеленский поблагодарил Азербайджан на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку.

Как сообщает Report, об этом Зеленский заявил, выступая во вторник 7 июля на Форуме оборонной промышленности в Анкаре в рамках саммита НАТО.

По словам Зеленского, Украина сегодня обладает «самым большим в мире дроновым потенциалом» и предлагает партнерам развивать сотрудничество через инициативу Drone Deal.

Он отметил, что инициатива предусматривает не только закупки беспилотников, но и совместное производство, быстрое развертывание технологий, защиту критической инфраструктуры и сотрудничество в сфере безопасности.

«Хочу поблагодарить каждого лидера страны, каждую компанию, которая сотрудничает с Украиной в оборонном секторе. Европейский союз, Турция, страны НАТО, а также такие страны, как Азербайджан и страны Персидского залива, являются нашими сильными партнерами, и я надеюсь, что наше сотрудничество обеспечит нашим странам надежную защиту от угроз», — сказал Зеленский.