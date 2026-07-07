Международный олимпийский комитет (МОК) отменил санкции против российских спортсменов.

Об этом сообщается на сайте организации.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах. Это связано с тем, что ОКР больше не включает в себя спортивные организации из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ОКР заявили, что в дальнейшем не планируют проводить какие-либо мероприятия в данных регионах.

Отмечается, что МОК продолжит наблюдать за деятельностью ОКР на данных территориях. В случае ее возобновления санкции снова могут быть введены в действие.