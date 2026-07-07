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Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

First News Media20:20 - Сегодня
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

7 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала председательствующий на суде сообщил, что в суд представлен перевод ходатайства, поданного на прошлом заседании обвиняемым Д. Ишханяном через своего защитника.

Затем судебные выступления были продолжены.

Выступивший Д. Бабаян, как и на предыдущем судебном заседании, сказал, что не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

На суде отмечалось, что заявления обвиняемого Д. Ишханяна были представлены через его защитника. Он также выразил желание встретиться со своим защитником. Председательствующий на суде отметил, что будут созданы условия для проведения его конфиденциальной встречи с защитником.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор А. Алекберов отметил, что позиция по поднятому стороной защиты вопросу уже была высказана ранее. Было указано, что содержание представленной апелляционной жалобы по существу совпадает с выступлением Д. Ишханяна и апелляционной жалобой, поданной защитником. Поэтому утверждения о совершении какого-либо правонарушения необоснованны.

Прокурор просил суд принять эти два абзаца в качестве дополнения к апелляционной жалобе и рассмотреть дело вместе с этой жалобой.

Представители потерпевших заявили, что согласны с гособвинителем.

Затем суд высказал отношение к ходатайству. Согласно решению суда, вопросы, поднятые в ходатайствах, не были удовлетворены, так как на данном этапе они не связаны с предметом и сущностью рассматриваемого дела.

Вслед за этим в судебном заседании был объявлен перерыв для проведения конфиденциальной встречи обвиняемого Д. Ишханяна со своим защитником.

После перерыва защитники обвиняемого Аркадия Гукасяна выступили и озвучили свои аргументы, попросив суд отменить вынесенный в его отношении приговор и вынести оправдательный вердикт.

Следующее заседание суда состоится 10 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

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