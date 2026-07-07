На водителя трактора с восемью прицепами составили протокол - ВИДЕО

В Агджабединском районе приняты меры в отношении водителя, который прицепил к трактору 8 прицепов и создал опасность на основной полосе движения.

Как сообщает Axar.az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

«Водитель транспортного средства, запечатлённого на видеокадрах, был установлен сотрудниками полиции. В отношении него составлен протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных проступках», — говорится в сообщении.