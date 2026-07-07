Песков: отношения России и США находятся на нулевом уровне

Двусторонние отношения России и США находятся на нулевом уровне, однако Москва и Вашингтон сохраняют способность к диалогу.

Как передает ТАСС, об этом в интервью журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши двусторонние отношения не в лучшем состоянии, потому что они застряли. Они на нулевом уровне", - сказал он. При этом Песков отметил, что Москва и Вашингтон "достаточно умны, чтобы разговаривать друг с другом".