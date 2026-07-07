 The Jerusalem Post: В Азербайджане напоминают о Ходжалы на фоне решения Израиля по так называемому «геноциду армян» | 1news.az | Новости
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Политика

The Jerusalem Post: В Азербайджане напоминают о Ходжалы на фоне решения Израиля по так называемому «геноциду армян»

First News Media22:40 - 07 / 07 / 2026
The Jerusalem Post: В Азербайджане напоминают о Ходжалы на фоне решения Израиля по так называемому «геноциду армян»

В издании The Jerusalem Post вышла статья-колонка журналиста Романа Гуревича под заголовком «Решение Израиля по Армении может стоить ему ближайшего регионального друга».

Статья посвящена решению правительства Израиля признать так называемый геноцид армян, который, по утверждениям армянской стороны, произошёл в Османской империи в начале XX века.»

Автор пишет, что решение израильского правительства стало неожиданным. Инициатива была предложена министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, который заявил: «Никогда не поздно поступить правильно». Ожидается, что решение правительства будет представлено на утверждение Кнессета.

В статье говорится, что этот шаг был сделан в период напряжённых отношений между Израилем и Турцией. Автор рассматривает возможные последствия решения для внешней политики Израиля.

Отдельное внимание в материале уделено Азербайджану. Роман Гуревич называет Азербайджан одним из ближайших региональных друзей Израиля и отмечает тесные связи между двумя странами.

"На протяжении многих лет именно Азербайджан прилагал серьёзные усилия для сохранения диалога между Израилем и Турцией. Во многом благодаря посредническим усилиям Баку стало возможным потепление отношений между двумя странами, а также исторический визит президента Израиля в Турцию. К сожалению, это потепление оказалось недолгим.

Согласно информации, которая неоднократно появлялась в экспертных и дипломатических кругах, Азербайджан также предпринимал значительные усилия после падения режима Башара Асада, стремясь предотвратить прямое столкновение интересов Израиля и Турции в Сирии.

Несмотря на крайне жёсткую риторику президента Тайипа Эрдогана, нефть из Баку продолжает поступать в Израиль через территорию Турции.

И именно Азербайджан делает это возможным.

После трагедии 7 октября именно в Азербайджане люди принесли цветы к посольству Израиля. Азербайджан сохранил отношения с Израилем, несмотря на огромное давление, которому подвергалась страна.

Для меня это не абстрактная политика.

Это моя родная страна, где я родился и вырос.

"Возможно, это единственное место в мире, где нас действительно любят", — сказал мне израильский знакомый, впервые посетив Баку.

Почему Азербайджан, который не имеет никакого отношения к событиям столетней давности, выступает против принятия такого решения?

Я считаю, что прежде всего это связано с опасениями Баку по поводу искажения исторических фактов по политическим причинам. Баку также понимает, что такой шаг неизбежно будет воспринят в Турции как политический сигнал и может привести к дестабилизации и без того неспокойного региона.

Кроме того, решения такого рода могут усилить реваншистские силы в Армении именно в тот момент, когда продолжаются усилия по заключению окончательного мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также идёт процесс нормализации армяно-турецких отношений.

В Азербайджане также напоминают миру о трагедии азербайджанского города Ходжалы, где в 1992 году армянские вооружённые формирования устроили массовое убийство сотен мирных жителей, включая женщин, детей, младенцев и пожилых людей.

В Баку считают, что если международное сообщество применяет последовательный стандарт при оценке подобных преступлений, то Ходжалинская трагедия также заслуживает соответствующей международной политической и правовой оценки.

Тем не менее, полностью осознавая позицию Азербайджана, Израиль выбрал другой путь.

И это поднимает вопрос, который, на мой взгляд, выходит далеко за рамки самого решения правительства.

В какой степени допустимо игнорировать позицию одного из самых надёжных стратегических партнёров Израиля ради решения, практическая польза которого для национальных интересов Израиля далеко не очевидна?

Друзей нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Азербайджан остаётся одним из очень немногих надёжных стратегических партнёров, на которых Израиль всё ещё может рассчитывать сегодня", - пишет автор. 

В конце статьи Гуревич подчёркивает значение доверия между союзниками и упоминает азербайджанское слово «kişilik», которое связывает с такими качествами, как честь, принципиальность и верность партнёрам.

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