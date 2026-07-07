В Баку на «Шамахинке» сгорел автомобиль Chevrolet - ВИДЕО

В Баку, в районе, известном как «Шамахинка», потушили пожар, вспыхнувший в легковом автомобиле.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля в Бинагадинском районе столицы, в местности, известной как «Шамахинка».

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, возникшее в легковом автомобиле марки Chevrolet.

В результате пожара сгорели горючие элементы конструкции автомобиля. Пострадавших нет.

Распространения огня на прилегающую территорию удалось не допустить.