США и Иран нанесли взаимные удары по военным объектам друг друга

Военно-морские и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ответные удары после американских атак на иранские военные объекты.

Как передает 1news.az, заявление КСИР приводит агентство Fars.

В нем подчеркивается, что атаки США преследовали цель "затмить церемонию прощания" с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

"Военно-морские и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции в ходе совместной ракетно-беспилотной операции уничтожили 85 важных военных объектов США в порту Салман, зоне Пятого флота [ВМС США] в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили один БПЛА MQ-9", - говорится в заявлении.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) также сообщили об атаках на более чем 80 целей в ходе ночных ударов по иранским объектам.

Кроме того, по данным CENTCOM, было атаковано более 60 катеров КСИР.