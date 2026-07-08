В четырех районах Баку будут перебои с газом

В Сабунчинском, Ясамальском, Бинагадинском и Сураханском районах Баку сегодня будут локальные перебои в газоснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону 8 июля с 10:00 до завершения работ будет кратковременно приостановлено газоснабжение абонентов в поселке Нардаран, на улицах Азербайджанской женщины и Албалылыг в Сабунчинском районе, улицах Ф. Ибрагимбекова, М. Нахчывани, Дж. Джаббарлы, Дж. Гарягдыоглу и З. Ахмедбекова в Ясамальском, поселках Ходжасан и Сулутепе (частично) в Бинагадинском, а также в поселке Амирджан, на улицах 5-й Мядян и Х. Алекберова в Сураханском районе.