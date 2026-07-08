 Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО

First News Media09:55 - Сегодня
Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО

Украинские военные в ночь на 8 июля атаковали нефтяные и военные объекты в нескольких регионах России.

Под удар попали Саратовский нефтезавод «Роснефти», компрессорная станция «Краснодарская», военный аэродром в Борисоглебске в 230 км от Воронежа, а также два нефтетанкера у Таганрога и нефтехимическое предприятие в Нижнекамске.

По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, в результате налета «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», один человек погиб, еще несколько пострадали. Про удар по НПЗ он не сообщал, однако в украинских мониторинговых каналах появились кадры с моментом атаки, как утверждается, по предприятию.

Удар по НПЗ в Саратове и пожар на нем подтверждает Astra. Это один из старейших нефтеперерабатывающих заводов с объемом переработки около 4,8 млн тонн, до этого он был атакован 31 мая.

В Татарстане, судя по кадрам от очевидцев, также вспыхнул мощный пожар на одном из нефтяных предприятий.

По версии Supernova, был поражен Нижнекамский НПЗ «Танеко» («Татнефть») мощностью 16,2 млн тонн в год.

Exilenova+ утверждает, что удар пришелся по одному из крупнейших нефтехимических комплексов в РФ - «Нижнекамскнефтехиму» («Сибур»). Оба завода становились целями дронов ВСУ 12 июня. Власти республики о попаданиях не сообщали. На кадрах из Нижнекамска видны несколько очагов пожаров.

Также ночью была атакована компрессорная станция «Краснодарская» на Кубани, пишет Astra.

Это стратегический линейный производственный комплекс «Газпрома», который обеспечивает очистку, осушку и сжатие природного газа для его последующей транспортировки по магистральным направлениям, в том числе по газопроводу «Голубой поток» и внутренней системе «Джубга — Лазаревское — Сочи». В оперштабе Краснодарского края подтвердили прилет «обломков» БПЛА в станицу Смоленская Северского района, где находится станция. «В результате произошло возгорание на территории одного из предприятий», — сообщили власти.

Помимо этого, ВСУ ударили по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области, на котором базируются боевые самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ и другие. На объекте начался пожар, следует из кадров от местных жителей. Он в том числе используется в качестве учебно-военного аэродрома Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

В Ростовской области ночью сбили «порядка семи десятков БПЛА», заявил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в Таганрогском заливе дроны атаковали два нефтетанкера, которые шли в Ростов. Суда получили повреждения; также ранены два человека. «Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло», — сообщил Слюсарь.

Вероятно, суда двигались из Крыма, куда они могли доставлять топливо. За прошедшие два дня беспилотники ВСУ подбили уже 10 подобных танкеров в Азовском море.

Источник: The Moscow Times

Поделиться:
536

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО

Экономика

Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ...

Политика

Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО

В мире

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

В мире

Трамп: Турция получит F-35

Трамп об Иране: У них похороны, но они решили запускать ракеты

«Это плохие люди, я с ними не разговариваю»: Трамп заявил о прекращении контактов с Испанией

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Украина совершила массированную атаку беспилотников на Москву

Новые фото со свадьбы «самой красивой девочки в мире» Тилан Блондо – ФОТО

Минобороны России предложило Украине ввести временный режим прекращения огня в Константиновке

Трамп: США приостановили переговоры с Ираном на период похорон Хаменеи

Последние новости

Трамп: Турция получит F-35

Сегодня, 13:05

Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:00

У жителя Сабирабада обнаружили около 10 кг героина, гашиша и марихуаны

Сегодня, 12:58

Трамп об Иране: У них похороны, но они решили запускать ракеты

Сегодня, 12:48

Объявлены результаты экзаменов в лицеи и гимназии 

Сегодня, 12:45

«Это плохие люди, я с ними не разговариваю»: Трамп заявил о прекращении контактов с Испанией

Сегодня, 12:38

Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО

Сегодня, 12:30

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Сегодня, 12:24

Трамп заявил о «мощном ударе по Ирану» и о своем «недовольстве НАТО»

Сегодня, 12:20

Посол Ирана лично пытался урегулировать спор Царукяна с иранскими предпринимателями

Сегодня, 12:18

В Гызылагаджском заповеднике произошел пожар

Сегодня, 12:15

На полях саммита НАТО: Мелони обратилась к Эрдогану с неожиданной просьбой?

Сегодня, 12:07

Возврат НДС по программе «ƏDV geri al» превысил 104 млн манатов за шесть месяцев

Сегодня, 12:00

Должен быть выработан механизм управления рисками: посол Ирана о TRIPP

Сегодня, 11:57

В столице планируют довести протяженность велодорожек до 100 км - КАРТА

Сегодня, 11:55

МЧС продолжает поиски мужчины, утонувшего в реке Хакари - ВИДЕО 

Сегодня, 11:52

Анаклия обретает хозяина. В чем интерес Баку?

Сегодня, 11:50

Что известно о состоянии шести человек, пострадавших в ДТП в Суговушане? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:48

Арест Царукяна обернулся новым ударом по его бизнес-империи

Сегодня, 11:45

ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК

Сегодня, 11:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02