Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО

Украинские военные в ночь на 8 июля атаковали нефтяные и военные объекты в нескольких регионах России.

Под удар попали Саратовский нефтезавод «Роснефти», компрессорная станция «Краснодарская», военный аэродром в Борисоглебске в 230 км от Воронежа, а также два нефтетанкера у Таганрога и нефтехимическое предприятие в Нижнекамске.

По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, в результате налета «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», один человек погиб, еще несколько пострадали. Про удар по НПЗ он не сообщал, однако в украинских мониторинговых каналах появились кадры с моментом атаки, как утверждается, по предприятию.

Удар по НПЗ в Саратове и пожар на нем подтверждает Astra. Это один из старейших нефтеперерабатывающих заводов с объемом переработки около 4,8 млн тонн, до этого он был атакован 31 мая.

В Татарстане, судя по кадрам от очевидцев, также вспыхнул мощный пожар на одном из нефтяных предприятий.

По версии Supernova, был поражен Нижнекамский НПЗ «Танеко» («Татнефть») мощностью 16,2 млн тонн в год.

Exilenova+ утверждает, что удар пришелся по одному из крупнейших нефтехимических комплексов в РФ - «Нижнекамскнефтехиму» («Сибур»). Оба завода становились целями дронов ВСУ 12 июня. Власти республики о попаданиях не сообщали. На кадрах из Нижнекамска видны несколько очагов пожаров.

Также ночью была атакована компрессорная станция «Краснодарская» на Кубани, пишет Astra.

Это стратегический линейный производственный комплекс «Газпрома», который обеспечивает очистку, осушку и сжатие природного газа для его последующей транспортировки по магистральным направлениям, в том числе по газопроводу «Голубой поток» и внутренней системе «Джубга — Лазаревское — Сочи». В оперштабе Краснодарского края подтвердили прилет «обломков» БПЛА в станицу Смоленская Северского района, где находится станция. «В результате произошло возгорание на территории одного из предприятий», — сообщили власти.

Помимо этого, ВСУ ударили по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области, на котором базируются боевые самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ и другие. На объекте начался пожар, следует из кадров от местных жителей. Он в том числе используется в качестве учебно-военного аэродрома Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

В Ростовской области ночью сбили «порядка семи десятков БПЛА», заявил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в Таганрогском заливе дроны атаковали два нефтетанкера, которые шли в Ростов. Суда получили повреждения; также ранены два человека. «Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло», — сообщил Слюсарь.

Вероятно, суда двигались из Крыма, куда они могли доставлять топливо. За прошедшие два дня беспилотники ВСУ подбили уже 10 подобных танкеров в Азовском море.

Источник: The Moscow Times