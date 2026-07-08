Axios: Трамп отдал приказ об ударах по Ирану, находясь в Турции

Трамп одобрил план нанесения ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении сегодня, находясь в Турции на саммите НАТО, сообщил Axios американский чиновник.

Трамп провёл в Анкаре встречу с Хегсетом, Рубио и Бессентом, которые летели с ним на борту Air Force One, с председателем Объединённого комитета начальников штабов Дэном Кейном, который уже находился на месте проведения саммита НАТО, и другими официальными лицами.

Американский чиновник заявил, что пока неясно, как долго будут продолжаться удары. «Мы получим оценку результатов ударов и примем решения позже», — сказал чиновник.