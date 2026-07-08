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Генсек НАТО: Россия будет рассматриваться как долгосрочная угроза

First News Media10:30 - Сегодня
Генсек НАТО: Россия будет рассматриваться как долгосрочная угроза

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов в рамках продолжающегося в Анкаре саммита лидеров НАТО, выступил с заявлениями по вопросам России, Украины, Ирана и оборонного потенциала Альянса.

Отвечая на вопрос о том, как НАТО оценивает Россию, Рютте заявил: «Россия будет рассматриваться как долгосрочная угроза».

Подчеркнув, что НАТО продолжит укреплять свой потенциал сдерживания, он отметил: «НАТО должно быть настолько сильным, насколько это возможно. Альянс нуждается во всем, что касается оборонной промышленности. Мы будем защищать наш регион».

Говоря о поддержке Украины, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что она будет продолжена: «Мы будем очень решительно поддерживать Украину. В результате этого НАТО станет еще сильнее».

Касаясь оборонных расходов, Рютте заявил, что расходы Европы и США на оборону впервые сравнялись, добавив, что в этом году они достигнут уровня 4%.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, генеральный секретарь НАТО заявил, что Иран не должен обладать потенциалом создания ядерного оружия.

По его словам, «крайне важно, чтобы Ормузский пролив вновь был полностью открыт».

Отвечая на вопрос о том, не омрачат ли саммит удары США по Ирану, Рютте сказал: «Иран нарушил это прекращение огня, и в ответ произошло именно это».

Источник: Haberler

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