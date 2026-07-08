Макрон не изменил своей привычке, совершив перед саммитом в Анкаре утреннюю пробежку - ФОТО

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Анкару для участия в саммите глав государств и правительств НАТО, перед началом официальной программы совершил утреннюю пробежку по маршруту от проспекта Иран до парка Сегменлер.

Утром Макрон покинул отель, в котором остановился, и вместе с сопровождавшей его группой начал пробежку по проспекту Иран. Президент Франции продолжил тренировку, добежав до парка Сегменлер.

Во время пробежки Макрона в парке и прилегающей территории были приняты усиленные меры безопасности. Парк Сегменлер был временно закрыт для посещения граждан.

Завершив пробежку, президент Франции направился для участия в официальной программе саммита НАТО.

Эммануэль Макрон прибыл в Анкару накануне вечером для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО. Позже Макрон с супругой принял участие в приеме, организованном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой в Президентском комплексе в честь лидеров.

Источник: Haberler