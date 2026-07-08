В Пиршаги в один и тот же канализационный колодец провалился второй автомобиль - ВИДЕО
На территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку - у прибрежной дороги - в вырытый канализационный колодец провалился еще один автомобиль.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в темное время суток в этот колодец угодил автомобиль марки Toyota Aqua.
Попавшую в аварию легковушку извлекли из ямы с помощью специального крана.
Отметим, что всего несколько дней назад в этот же колодец уже проваливался автомобиль.
Представляем данные кадры:
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