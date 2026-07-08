В Пиршаги в один и тот же канализационный колодец провалился второй автомобиль - ВИДЕО

На территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку - у прибрежной дороги - в вырытый канализационный колодец провалился еще один автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в темное время суток в этот колодец угодил автомобиль марки Toyota Aqua.

Попавшую в аварию легковушку извлекли из ямы с помощью специального крана.

Отметим, что всего несколько дней назад в этот же колодец уже проваливался автомобиль.

Представляем данные кадры: