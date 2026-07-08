 Ветер в Баку и ливни в регионах: фактическая погода | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Ветер в Баку и ливни в регионах: фактическая погода

Фаига Мамедова11:38 - Сегодня
Ветер в Баку и ливни в регионах: фактическая погода

Обнародованы фактические данные о погоде в Азербайджане на 8 июля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, на большей части территории страны временами идут дожди, гремят грозы, передает 1news.az.

В отдельных районах осадки носят ливневый характер. При этом в некоторых местах Балакян-Шекинской зоны дожди были сильными.

Количество выпавших осадков составило: в Алибейли - 165 мм (140% месячной нормы Загаталы), Загатале - 57 мм (74% месячной нормы), Балакяне - 52 мм (67% месячной нормы), Сарыбаше (Гах) - 21 мм, Садараке -5 мм, Гедабее - 4 мм, Шаруре, Агстафе, Товузе, Лерике - 3 мм, Шеки (Кишчай), Губе - 2 мм. В Дашкесане, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Огузе, Халтане, Грызе, Барде, Zардабе, Имишли, Евлахе, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, а также в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано до 1 мм осадков.

В настоящее время дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 21 м/с, в Джульфе - 19 м/с.

Поделиться:
279

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО

Экономика

Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ...

Политика

Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО

В мире

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Общество

У жителя Сабирабада обнаружили около 10 кг героина, гашиша и марихуаны

Объявлены результаты экзаменов в лицеи и гимназии 

В Гызылагаджском заповеднике произошел пожар

Возврат НДС по программе «ƏDV geri al» превысил 104 млн манатов за шесть месяцев

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Уникальное пополнение: в Бакинском зоопарке родился птенец редкого белоголового сипа

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела

На Земле ожидается двухдневная геомагнитная буря

Сегодня день рождения Лейлы Алиевой

Последние новости

Сухопутные войска Азербайджана проводят крупномасштабные оперативные учения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:58

Трамп о Гренландии: Это – серьезная проблема для США, а НАТО «оставило нас одних»

Сегодня, 13:15

Трамп: Турция получит F-35

Сегодня, 13:05

Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:00

У жителя Сабирабада обнаружили около 10 кг героина, гашиша и марихуаны

Сегодня, 12:58

Трамп об Иране: У них похороны, но они решили запускать ракеты

Сегодня, 12:48

Объявлены результаты экзаменов в лицеи и гимназии 

Сегодня, 12:45

«Это плохие люди, я с ними не разговариваю»: Трамп заявил о прекращении контактов с Испанией

Сегодня, 12:38

Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО

Сегодня, 12:30

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Сегодня, 12:24

Трамп заявил о «мощном ударе по Ирану» и о своем «недовольстве НАТО»

Сегодня, 12:20

Посол Ирана лично пытался урегулировать спор Царукяна с иранскими предпринимателями

Сегодня, 12:18

В Гызылагаджском заповеднике произошел пожар

Сегодня, 12:15

На полях саммита НАТО: Мелони обратилась к Эрдогану с неожиданной просьбой?

Сегодня, 12:07

Возврат НДС по программе «ƏDV geri al» превысил 104 млн манатов за шесть месяцев

Сегодня, 12:00

Должен быть выработан механизм управления рисками: посол Ирана о TRIPP

Сегодня, 11:57

В столице планируют довести протяженность велодорожек до 100 км - КАРТА

Сегодня, 11:55

МЧС продолжает поиски мужчины, утонувшего в реке Хакари - ВИДЕО 

Сегодня, 11:52

Анаклия обретает хозяина. В чем интерес Баку?

Сегодня, 11:50

Что известно о состоянии шести человек, пострадавших в ДТП в Суговушане? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:48
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02