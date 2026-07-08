Ветер в Баку и ливни в регионах: фактическая погода

Обнародованы фактические данные о погоде в Азербайджане на 8 июля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, на большей части территории страны временами идут дожди, гремят грозы, передает 1news.az.

В отдельных районах осадки носят ливневый характер. При этом в некоторых местах Балакян-Шекинской зоны дожди были сильными.

Количество выпавших осадков составило: в Алибейли - 165 мм (140% месячной нормы Загаталы), Загатале - 57 мм (74% месячной нормы), Балакяне - 52 мм (67% месячной нормы), Сарыбаше (Гах) - 21 мм, Садараке -5 мм, Гедабее - 4 мм, Шаруре, Агстафе, Товузе, Лерике - 3 мм, Шеки (Кишчай), Губе - 2 мм. В Дашкесане, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Огузе, Халтане, Грызе, Барде, Zардабе, Имишли, Евлахе, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, а также в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано до 1 мм осадков.

В настоящее время дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 21 м/с, в Джульфе - 19 м/с.