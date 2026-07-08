МЧС продолжает поиски мужчины, утонувшего в реке Хакари - ВИДЕО 

Продолжаются поиски Нуширавана Гасанова (1962 г.р.), который, предположительно, утонул 4 июля 2026 года в реке Хакари на участке, проходящем через село Агалы Зангиланского района.

Поисково-спасательные работы в предполагаемом месте происшествия и прилегающих районах непрерывно проводят водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС отмечают, что дополнительная информация будет предоставлена позже.