Украинцы сообщили о поражении еще девяти танкеров теневого флота РФ в Азовском море
Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ в ночь на среду атаковали девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море, сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
За последние трое суток украинские дроны поразили 19 российских танкеров, один сухогруз и один паром в Керчи.
Также Мадяр сообщил, что минувшей ночью СБС поразили 53 военные цели в аннексированном Крыму, в том числе шесть электростанций и другие объекты. В период с 1 по 8 июля украинские дроны повредили 50 российских энергоузлов в Крыму.
Удары были нанесены при координации Центра глубокого поражения Сил беспилотных систем, добавил Мадяр.
Источник: New Voice
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