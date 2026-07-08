Украинцы сообщили о поражении еще девяти танкеров теневого флота РФ в Азовском море

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ в ночь на среду атаковали девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море, сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

За последние трое суток украинские дроны поразили 19 российских танкеров, один сухогруз и один паром в Керчи.

Также Мадяр сообщил, что минувшей ночью СБС поразили 53 военные цели в аннексированном Крыму, в том числе шесть электростанций и другие объекты. В период с 1 по 8 июля украинские дроны повредили 50 российских энергоузлов в Крыму.

Удары были нанесены при координации Центра глубокого поражения Сил беспилотных систем, добавил Мадяр.

Источник: New Voice