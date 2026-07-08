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Анаклия обретает хозяина. В чем интерес Баку?

First News Media11:50 - Сегодня
Анаклия обретает хозяина. В чем интерес Баку?

Похоже что одной из самых интригующих историй в рамках Среднего коридора настает конец.

6 июля министр экономики Мариам Квривишвили заявила, что правительство Грузии реализует проект глубоководного порта Анаклия по «собственной» модели. Государство станет 100-процентным владельцем основной морской и портовой инфраструктуры, возьмет на себя ее управление и развитие, а также строительство автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Международные инвесторы и частные операторы смогут участвовать лишь в создании и эксплуатации контейнерных и насыпных терминалов. По словам министра, такой подход позволит развивать порт не с одним инвестором, а сразу с несколькими государствами и компаниями. При этом грузинское руководство отдельно обозначило заинтересованность в привлечении к терминальным проектам стран Среднего коридора, включая Азербайджан. Это фактически открывает Баку возможность в будущем участвовать в строительстве и эксплуатации отдельных терминалов, хотя каких-либо конкретных соглашений пока не объявлено.

Решение правительства Грузии сохранить глубоководный порт Анаклия под полным государственным контролем по сути означает изменение самой логики участия страны в развитии Среднего коридора.

На протяжении многих лет Анаклия оставалась не только экономическим, но и геополитическим проектом. Негласную, в то же время вполне ощутимую дуэль за право быть спонсором проекта вели США и КНР, теперь же им предлагается конкурировать лишь за участие в развитии отдельных терминалов. Такая схема позволяет одновременно привлекать капитал и технологии из разных стран, не ставя стратегический объект в зависимость от какого-либо одного внешнего центра силы.

Показательно, что это решение последовало сразу после серии визитов премьер-министра Ираклия Кобахидзе в страны Центральной Азии и активизации контактов с Азербайджаном и Узбекистаном. Судя по всему, Тбилиси все больше рассматривает себя не как транзитную территорию между Каспием и Черным морем, а как самостоятельного участника формирования новой евразийской логистики.

В этой связи Анаклия становится не просто портом, а ключевым инструментом внешней политики Грузии. По сути, в Тбилиси пришли к пониманию, что лучше самому владеть стратегическим активом и приглашать партнеров к участию в его эксплуатации, чем передавать контроль над ним одному внешнему игроку. Такой подход заметно усиливает переговорные позиции Грузии как в отношениях с мировыми державами, так и со странами Среднего коридора.

Примечательно, что при таком подходе для Азербайджана открываются новые возможности. Так, если ранее выбор одного стратегического инвестора автоматически ограничивал возможности участия других государств, то новый подход фактически открывает Баку путь к участию в развитии Анаклии без необходимости претендовать на контроль над самим портом. Речь может идти прежде всего о строительстве и эксплуатации контейнерных, насыпных и, в перспективе, других специализированных терминалов. Пока никаких официальных соглашений по этому вопросу не объявлено, однако сама модель, предложенная грузинским правительством, создает для такого сотрудничества необходимые институциональные условия.

Для Азербайджана подобный сценарий выглядит вполне логичным. В последние годы Баку последовательно формирует собственную транспортно-логистическую систему вдоль всего Среднего коридора, инвестируя в развитие Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, железнодорожной инфраструктуры и международных транспортных маршрутов. Следующим естественным этапом становится расширение присутствия азербайджанских операторов уже за пределами страны, прежде всего на западном направлении, где Анаклия способна стать одним из ключевых выходов грузопотоков к Черному морю.

При этом интересы Баку и Тбилиси во многом совпадают. В отличие от крупных внешних держав, рассматривающих Анаклию прежде всего через призму геополитического соперничества, интерес Баку носит преимущественно экономический и логистический характер. Это позволяет Грузии укреплять сотрудничество с ключевым региональным партнером, одновременно сохраняя полный суверенный контроль над портом.

Важным фактором для реализации проекта является и экономическая ситуация. Благодаря высоким темпам роста последних лет Грузия впервые получила возможность самостоятельно инвестировать в столь масштабный инфраструктурный проект, не передавая контроль над ним внешнему инвестору. Это не избавляет Тбилиси от необходимости привлекать международный капитал и опыт для строительства терминалов, однако принципиально меняет баланс сил, поскольку теперь иностранные партнеры приглашаются для того, чтобы участвовать развитии портовой инфраструктуры на равных.

Ильгар Велизаде

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