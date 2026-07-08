Должен быть выработан механизм управления рисками: посол Ирана о TRIPP

Армения должна выработать механизм, который позволит реализовать потенциал разблокирования региональных коммуникаций, одновременно учитывая возможные риски и угрозы для Ирана в случае американского присутствия.

Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами на пресс-конференции в среду, комментируя проект TRIPP ("Маршрут Трампа").

"Обеспокоенность Ирана присутствием американцев у своих границ абсолютно легитимна и логична. На эти опасения должен быть дан четкий ответ", — сказал дипломат.

По его словам, армянские власти заверили Тегеран, что реализация проекта не создаст для Ирана каких-либо вызовов или угроз, связанных с возможным присутствием США.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Согласно опубликованной концепции, маршрут будет действовать в рамках армянской юрисдикции и не затронет суверенитет страны. При этом США могут получить эксклюзивные права на его развитие сроком до 99 лет. Предполагается создание компании, где американской стороне на первом этапе будет принадлежать 74% акций, Армении — 26%, с возможностью увеличения армянской доли до 49% при продлении соглашения.

26 мая во время визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP, а также Устав всеобъемлющего стратегического партнерства Армении и США.