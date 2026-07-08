National Interest: ВВС Азербайджана приняли на вооружение истребители JF-17 Block III

Военно-воздушные силы Азербайджана официально начали эксплуатацию современных многоцелевых истребителей четвертого поколения JF-17 Thunder, совместно разработанных оборонными предприятиями Китая и Пакистана, пишет аналитическое издание The National Interest.

Как отмечается в материале, первоначальный рамочный контракт, заключенный прошлым летом, предполагал закупку 16 единиц JF-17, однако впоследствии Баку увеличил объем заказа до 40 самолетов. Общая стоимость масштабного соглашения оценивается в $4,6 млрд, из которых $2 млрд направлены на совместные промышленные программы и инвестиции в оборонную инфраструктуру. Данная сделка стала крупнейшим экспортным военным контрактом в истории Пакистана и нацелена на полное обновление авиапарка ВВС Азербайджана с заменой устаревших советских истребителей МиГ-29.

Модификация JF-17 Block III представляет собой глубокую модернизацию платформы. Истребители оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), панорамной стеклянной кабиной пилота, современной электродистанционной системой управления полетом и нашлемной системой целеуказания, позволяющей атаковать противника простым поворотом головы. Самолет адаптирован под использование китайских управляемых ракет большой дальности класса «воздух-воздух» PL-15 и высокоточных средств поражения наземных целей. При этом стоимость одного борта Block III оценивается примерно в $30 млн, что делает его в два-три раза дешевле западных аналогов (таких как современные модификации F-16 или F-35), при сохранении высокой боевой эффективности.

По мнению экспертов профильного издания Defence Security Asia, появление JF-17 в арсенале Баку не просто усиливает национальную авиацию, но и укрепляет стратегический оборонный альянс по линии Азербайджан — Пакистан — Турция. Цифровая архитектура и бортовые системы JF-17 Block III полностью совместимы с турецкими беспилотными комплексами, прицельными контейнерами производства компании Aselsan и тактическими линиями передачи данных, построенными по сетецентрическим стандартам НАТО.