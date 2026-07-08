Арест Царукяна обернулся новым ударом по его бизнес-империи

Генеральная прокуратура Армении требует вернуть в собственность государства жилые дома, земельный участок и другие строения, находящиеся на прибрежной территории озера Севан и, по версии ведомства, незаконно находящиеся во владении ООО Концерн «Мульти Груп».

Как сообщает пресс-служба ведомства, Антикоррупционный суд принял к производству иск в защиту государственных интересов.

Ответчиками по делу выступают ЗАО «Беглу», Комитет по управлению государственным имуществом, лидер партии «Процветающая Армения» и бизнесмен Гагик Царукян, ООО Концерн «Мульти Груп» и ГНКО «Национальный парк «Севан»».

Генпрокуратура просит суд признать недействительным договор от 29 ноября 1996 года, а также ряд последующих сделок и регистрационных действий, связанных с данным имуществом.

В результате Генпрокуратура требует вернуть в собственность Республики Армения земельный участок площадью 0,29114 га, а также расположенные на нем объекты недвижимости: жилые дома общей площадью 425,12 кв. м, причал площадью 23,04 кв. м и ограждение площадью 100,8 кв. м.

Одновременно Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер. До рассмотрения дела по существу ответчикам запрещено совершать действия, которые могут привести к смене собственника спорного имущества либо изменению его фактического состояния.

В рамках уголовного производства, касающегося бизнесмена, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, еще один человек арестован, другой – задержан.

Царукян был задержан 6 июля. По версии следствия, организованная Царукяном группа граждан занималась мошенничеством и легализацией (отмыванием) денежных средств в особо крупных размерах. Согласно материалам дел, они в 2022–2024 годах под видом развития торговых связей с Ираном похитили имущество стоимостью свыше 8,1 млрд драмов (около $21 млн) и впоследствии легализовали полученные средства.

7 июля суд принял решение об аресте Гагика Царукяна на два месяца. По сообщению СК, он арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. По словам адвокатов, Царукян будет отбывать наказание в УИУ «Кентрон», а защита после получения судебного решения опротестует его в вышестоящей инстанции.

Источник: Новости Армения