ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК

Международная федерация футбола (FIFA) обсудит снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах, сообщили Sky News в организации.

Поводом для этого стало решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить отстранение от Олимпийского комитета России и снять рекомендации международным федерациям ограничивать участие россиян в соревнованиях.

«FIFA была проинформирована о решении МОК временно снять отстранение от Олимпийского комитета России. FIFA проанализирует это решение, прежде чем определить следующие шаги в координации с соответствующими заинтересованными сторонами», - сообщили в федерации.