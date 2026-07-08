Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

США, решив нанести новые удары по Ирану, грубо нарушили основополагающие пункты меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства исламской республики.

"Эти агрессивные нападения являются вопиющим нарушением пункта 1 меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение военных операций", - говорится в документе.

Иранский МИД подчеркнул, что "ответственность за опасные последствия эскалации напряженности [в регионе] несут США, которые нарушают взятые на себя обязательства".