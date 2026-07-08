На полях саммита НАТО: Мелони обратилась к Эрдогану с неожиданной просьбой?

На полях саммита НАТО в Анкаре привлекли внимание проявления напряженности в отношениях президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджа Мелони.

По информации турецких СМИ со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, Мелони обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не ставить ее рядом с Трампом во время официальных мероприятий и общей фотографии лидеров.

Сообщается, что поводом для этого стали недавние публикации Трампа в социальных сетях, последнюю из которых он сопроводил фразой: «Нужен судебный запрет на приближение» («Restraining order needed»).

Во время традиционного общего фото лидеров стран НАТО Мелони действительно находилась на значительном расстоянии от Трампа.

Информация о просьбе Мелони к Эрдогану пока не получила подтверждения со стороны официальных представителей Италии, Турции или НАТО.

Источник: Haberler