Трамп заявил о «мощном ударе по Ирану» и о своем «недовольстве НАТО»
Президент США Дональд Трамп, выступая во второй день саммита НАТО в Анкаре в президентском комплексе Бештепе, сделал новые заявления по Ирану.
«Минувшей ночью мы нанесли мощный удар по Ирану. Они не смогут обладать ядерным оружием», - сказал Трамп.
Трамп также выразил недовольство НАТО, заявив: «Я недоволен НАТО. По вопросу Ирана они нам не помогли.
Испания ведет себя враждебно».
Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану «в ответ на атаки ИРИ против трех судов в Ормузском проливе».
Американские военные атаковали более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская атака на Иран нарушает первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
Военно-морские и Воздушно-космические силы КСИР сообщили о нанесении ударов по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию.
Источник: Haberler