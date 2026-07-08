Трамп заявил о «мощном ударе по Ирану» и о своем «недовольстве НАТО»

Президент США Дональд Трамп, выступая во второй день саммита НАТО в Анкаре в президентском комплексе Бештепе, сделал новые заявления по Ирану.

«Минувшей ночью мы нанесли мощный удар по Ирану. Они не смогут обладать ядерным оружием», - сказал Трамп.

Трамп также выразил недовольство НАТО, заявив: «Я недоволен НАТО. По вопросу Ирана они нам не помогли.

Испания ведет себя враждебно».

Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану «в ответ на атаки ИРИ против трех судов в Ормузском проливе».

Американские военные атаковали более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская атака на Иран нарушает первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Военно-морские и Воздушно-космические силы КСИР сообщили о нанесении ударов по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию.

Источник: Haberler