Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Думаю, перемирие с Ираном закончилось, заявил президент США Дональд Трамп сегодня, во второй день 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Анкаре.

«Минувшей ночью мы нанесли мощный удар по Ирану. Они не смогут обладать ядерным оружием. Думаю, перемирие с Ираном закончилось», - сказал он.

Трамп заявил, что удары США, нанесенные минувшей ночью, «были эффективными».

Он также сообщил, что после ударов США провели контакты с Саудовской Аравией, Кувейтом и рядом других стран.

Критикуя НАТО в связи с вопросами Ирана и Гренландии, американский президент заявил: «Я недоволен НАТО».

По словам Трампа, он не увидел со стороны союзников той поддержки, на которую рассчитывал в вопросе Ирана.

Отдельно президент США резко раскритиковал Испанию: «Я даже не хочу вести торговлю с Испанией, я прекращу с ними контакты. Испания - очень плохой партнер, мы не хотим продолжать отношения с ними».

Комментируя распределение обязательств внутри НАТО, Трамп заявил: «Мы отдаем все, что у нас есть, а другие страны не отдают ничего. Все берут на себя свою долю ответственности, кроме Испании».

Источник: Haberler