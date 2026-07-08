Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО
Азербайджан и Иордания отменяют взаимный визовый режим для владельцев общегражданских паспортов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Иордании, соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его иорданский коллега Айман Ас-Сафади.
Главы МИД также подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области энергетики.
وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف @Bayramov_Jeyhun اليوم في باكو:
- اتفاقيةً بين حكومتَي البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية.
- مذكّرةَ تفاهم… pic.twitter.com/CbdhmaS3SC — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 8, 2026