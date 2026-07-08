«Это плохие люди, я с ними не разговариваю»: Трамп заявил о прекращении контактов с Испанией

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, подверг критике союзников по НАТО, заявив, что недоволен Альянсом.

Особенно американский президент выделил Испанию. «Это ужасный партнер. Мы прекратили с ними все — визиты, торговлю, все остальное. Испания не выполняет свою долю обязательств, ни в чем не участвует.

Мы не можем продолжать постоянно их защищать. Это плохие люди, я даже с ними не разговариваю», - сказал Трамп.

Трамп сообщил, что провел переговоры с Германией, Францией и Великобританией, однако с Испанией не разговаривал.

«По Ирану они нам не помогли, но нам их помощь и не была нужна. Я лишь проверял, помогут ли они нам», - добавил он.

Источник: CNN Türk