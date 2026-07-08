Трамп об Иране: У них похороны, но они решили запускать ракеты

Последние удары по Ирану были значительно жестче предыдущих ответных действий, заявил президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре.

«Операция была проведена очень мощно. Мы нанесли удар по очень опасным людям в Иране. Это больные люди, которые занимаются похоронными делами [видимо, речь идет о церемонии прощания с аятоллой Хаменеи], но вместо этого они решили запускать ракеты по кораблям, и вчера вечером мы нанесли по ним очень мощный удар», — сказал Трамп.

«Мы ударили в 20 раз сильнее. Мы говорили: когда вы наносите удар, мы будем наносить ответный. Они играют грязно, они мне не нравятся, это плохие люди», — добавил он.

Заявив, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия, президент США отметил: «Мы добьемся денуклеаризации Ирана. В прошлом они убили тысячи наших солдат».

Комментируя ситуацию вокруг перемирия с Ираном, Трамп заявил: «Перемирие с Ираном закончилось.

Мы боремся с лжецами. Они сошли с ума, с ними что-то не так. Они просто теряют время».

Источник: CNN Türk