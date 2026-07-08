Объявлены результаты экзаменов в лицеи и гимназии 

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, прошедших в централизованном порядке 30 июня.

Соответствующая информация направлена в личные кабинеты участников.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Институте образования Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что процесс выбора лицеев и гимназий стартовал 8 июля в 11:00 и продлится до 12:00 14 июля.

Выбор учебных заведений осуществляется в личных кабинетах в разделе «Экзамены» через подраздел «Выбор лицея» (Lisey seçimi). На данном этапе кандидаты могут выбрать максимум 3 лицея. При этом указывать ровно три учреждения не обязательно. Ученикам и их родителям рекомендуется выбирать только те лицеи или гимназии, в которых они действительно планируют продолжить обучение. В случае зачисления учащегося в выбранное заведение, активируется электронная система перевода, и для него автоматически сформируется запрос на перевод. Процесс приема документов зачисленных школьников планируется провести в первой половине августа.

Отмечается, что вступительные экзамены были организованы в 41 экзаменационном центре по всей стране, в них приняли участие около 7 тысяч учеников. Экзаменационный процесс во всех центрах завершился успешно.