У жителя Сабирабада обнаружили около 10 кг героина, гашиша и марихуаны

В результате операции, проведенной сотрудниками Отдела полиции Сабирабадского района, задержан 34-летний Имран Шабанов, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, у него было обнаружено и изъято около 10 килограммов наркотических средств, а именно - героин, гашиш и марихуана.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.