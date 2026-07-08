Трамп о Гренландии: Это – серьезная проблема для США, а НАТО «оставило нас одних»

Вопрос Гренландии представляет серьезную проблему для Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Выступая на саммите НАТО в Анкаре, Трамп отметил, что, когда США обратились к союзникам по Альянсу за поддержкой, они получили в ответ «нет», и союзники оставили Штаты без поддержки: «По вопросу Гренландии нас оставили одних».

Тем не менее, подчеркнул Трамп, он рад находиться в Анкаре.

Глава Белого дома также добавил, что в ближайшее время состоится «большая встреча, на которой все вопросы будут подробно обсуждены», не раскрыв однако площадку и формат переговоров.

Источник: CNN Türk