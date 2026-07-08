Трамп не верит Ирану, но все же не исключает сделку

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность продолжения переговоров с Ираном.

«Перемирие закончилось. Я больше не хочу заключать с ними сделку. Передо мной этот вопрос уже не стоит. Я не хочу иметь с ними дело. Ими управляют больные люди, жестокие и склонные к насилию. И если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. На мой взгляд, с этим покончено», - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что «поговорит с американскими переговорщиками».

«По-моему, иметь с ними [Ираном] дело - это лишь пустая трата времени, они лжецы. Если мы заключим с ними сделку, то она у нас будет», - добавил Трамп.

Источник: Hürriyet