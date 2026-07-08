Трамп об Испании: они вернутся и будут просить нас…

Президент США Дональд Трамп считает Испанию «ужасным союзником».

«Это действительно ужасный союзник по НАТО. Я не хочу иметь никаких дел с Испанией. Есть и другие страны, которые ведут себя плохо, но Испания выделяется больше всех. Она ведет себя откровенно плохо», — сказал Трамп в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«Мы прекратили с ними все контакты, торговлю. Но они вернутся и будут просить нас: «Пожалуйста, мы хотим торговать с вами», — добавил Трамп.

Источник: Hürriyet